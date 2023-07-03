وقعت مؤسسة لوياك اتفاقية شراكة مع مؤسسة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط للتعليم - واحدة من أفضل 20 شركة لتطوير القيادة في العالم وإحدى الشركات الرائدة في حلول التعليم والتدريب لما يقارب ثلاثة عقود، وهي أحد أقسام شركة فرانكلين كوفي العالمية، أحد أبرز مقدمي برامج القيادة لقطاع التعليم في العالم وأكثرها ثقة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة لوياك والعضو المنتدب فارعة السقاف والمدير التنفيذي لفرانكلين كوفي الشرق الأوسط أحمد شوقي، حيث أقيم مؤتمر صحافي للإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية بمقر لوياك في المدرسة القبلية.



وبهذه المناسبة، قالت السقاف: من روح العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية وضعنا رؤية «لوياك» ورسالتها لذلك حرصنا منذ التأسيس على تدريب العاملين على نهجها، لذلك لا يدهشني اليوم توقيع هذه الاتفاقية مع واحدة من كبرى مؤسسات التعليم، حيث إنني كنت أعلم أن ذلك سيتحقق يوما ما. وأضافت: التعاون بموجب هذه الاتفاقية لتمثيل برامج فرانكلين كوفي في الكويت ولبنان والأردن واليمن وجميع الدول التي تعمل بها «لوياك» ولا تقتصر هذه الاتفاقية فقط على برنامج العادات السبع وإنما على عدد كبير من البرامج التدريبية المعدة على أعلى مستوى. بدوره، قال المدير التنفيذي لفرانكلين كوفي الشرق الأوسط للتعليم أحمد شوقي: يسعدنا الشراكة مع «لوياك» حيث ستجعلنا أقرب إلى عملائنا في الكويت وستسهل علينا الوصول لهم وتقديم خدمات أسرع وأفضل، كما يسعدنا أن نشارك عبر خبراتنا المتراكمة حول العالم في دعم رحلة النمو والتطور المستدام للشباب واليافعين، ويأتي اختيار «لوياك» كشريك تعليمي لأن المؤسستين تتشاركان نفس الأهداف والرؤية والقيم المجتمعية.



وتم تأسيس فرانكلين كوفي بالشراكة مع د.ستيفن كوفي، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعا في العالم «العادات الـ 7 للأشخاص الأكثر فعالية»، حيث توفر شركة فرانكلين كوفي التدريب في مجال القيادة وخدمات التقييم للمؤسسات والأفراد، في مجالات القيادة والكفاءة والفاعلية الشخصية، وتنفيذ الأعمال مع التركيز على دعم المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى باختلافها.



يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي بهدف تطوير التعليم وتدريب المدربين لتعزيز النمو الشخصي والمهني وتطوير مهارات القيادة عبر مجموعة من البرامج التعليمية التي ستقدمها منظمة لوياك في فروعها في كل من الكويت ولبنان والأردن واليمن.