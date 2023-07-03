تشارك الكويت في المؤتمر العالمي الـ 25 للأمراض الجلدية الذي سيعقد في سنغافورة خلال الفترة من 3 إلى 8 يوليو الجاري، ويمثل الكويت رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية د.محمد العتيبي وسيتم على هامش المؤتمر اختيار المرشحين للمجلس الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وقد فاز د.محمد العتيبي في الدورة الأولى خلال أبريل الماضي بانتخابات المجلس الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية وتقام الجولة الأخيرة على هامش المؤتمر. ويعد د.العتيبي من الكوادر الطبية المميزة وأشرف وأقام العديد من المؤتمرات العلمية على المستوى المحلي والعربي والعالمي اضافة الى مشاركته ضمن الفريق العلمي في البحث من الناحية الإكلينيكية الذي سجل براءة اختراع باسم الكويت لعلاج البهاق والذي يعتبر ثورة في العلاجات الحديثة للمرض.