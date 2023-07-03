بلغت القيمة السوقية لأكبر 10 شركات في العالم نحو 14.4 تريليون دولار، وذلك بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تلقت قائمة الشركات الكبرى بالعالم من حيث القيمة السوقية دعما كبيرا من ارتفاع سهم شركة آبل الأميركية وتجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار مع إغلاق تعاملات يوم الجمعة الماضي.



ووفقا لبيانات موقع «Companies Market Cap»، تصدرت شركة «آبل» قائمة أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفعت قيمتها السوقية لتتجاوز 3 تريليونات دولار، حيث ارتفاع سهم الشركة بنسبة 2.31% خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي مسجلا مستوى 193.97 دولارا للسهم الواحد.



وفي المركز الثاني جاءت شركة مايكروسوفت الأميركية لتعزز مكانتها كثاني أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.53 تريليون دولار، بعد أن أغلق سهم الشركة بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 340.54 دولارا للسهم الواحد، فيما جاءت بالمركز الثالث عملاق النفط شركة أرامكو السعودية بقيمة سوقية تبلغ 2.08 تريليون دولار، حيث ارتفع سهم الشركة بنسبة 0.16% ليبلغ مستوى 8.6 دولارات للسهم الواحد بنهاية تعاملات الأسبوع.



وحلت رابعا بالقائمة شركة ألفابت الشركة الأم لـ «غوغل» بقيمة سوقية تبلغ 1.53 تريليون دولار، حيث ارتفع سهم الشركة بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.8% ليبلغ مستوى 120.9 دولارا للسهم الواحد، وخامسا جاءت عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون بقيمة سوقية تبلغ 1.33 تريليون دولار مرتفعة بنسبة 1.92% ليبلغ سعر السهم الواحد 130.36 دولارا.



وفي المركز السادس جاءت شركة نفيديا بقيمة سوقية تبلغ 1.04 تريليون دولار مرتفعة بنسبة 3.63% ليبلغ سعر السهم الواحد 423.02 دولارا، وسابعا جاءت شركة تسلا بقيمة سوقية تبلغ نحو 829.67 مليار دولار مرتفعة بنسبة 1.66% ليبلغ سعر السهم الواحد للشركة 261.77 دولارا.



وفي المرتبة الثامنة حلت شركة بيركشير هاثاواي بقيمة سوقية تبلغ 745 مليار دولار، حيث ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.21% ليبلغ سعر السهم الواحد 341 دولارا، وتاسعا جاءت شركة «ميتا» بقيمة سوقية تبلغ 735.45 مليار دولار مرتفعة بنسبة 1.94% ليبلغ سعر السهم الواحد 286.98 دولارا، وأخيرا في المركز العاشر جاءت شركة تايوان لأشباه الموصلات «TSMC» بقيمة سوقية تبلغ 523.4 مليار دولار، حيث ارتفع سهم الشركة بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.28% ليبلغ سعر السهم الوحد 100.92 دولار.