ذكرت وزارة الأوقاف المصرية أنه سيتم إتمام نقل جميع العاملين بها لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة غدا الثلاثاء، وتقديم كامل خدماتها التي كانت تقدمها من الديوان العام بباب اللوق لمقرها الجديد بالعاصمة.



وأكدت الوزارة - في بيان - أنه سيتم بذل أقصى طاقات العاملين بها وجهدهم في تحقيق رسالتها المنوطة بها من خلال أحدث نظم الإدارة في ضوء ما وفرته التجهيزات الحديثة بالمبنى الجديد وما تم من تدريب وتأهيل لجميع المنتقلين للعاصمة الإدارية وما سيتم من تطوير مستمر للمهارات والخبرات الإدارية لدى جميع العاملين بالأوقاف.