ضمن مساعيه المتواصلة لتطوير موظفيه، تعاقد بنك الخليج مع منصة «كورسيرا» العالمية، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، ليوفر لهم فرصا تدريبية رفيعة المستوى، وبما يتيح لهم إمكانية الحصول على دورات وشهادات من مؤسسات وجامعات تعليمية مرموقة.



وأصبحت منصة «كورسيرا» واحدة من أشهر منصات التعليم حول العالم، حيث توفر آلاف الدورات التدريبية والتطويرية عبر الإنترنت، والمتاحة من أي مكان وفي وقت في التخصصات المتنوعة، بدءا من دورات السلامة النفسية والجسدية إلى شهادات ماجستير إدارة الأعمال وشهادة المحاسب العام المعتمد.



كما تقدم المنصة مجموعة من الميزات، تشمل مقاطع الفيديو التفاعلية والاختبارات والتقييمات، التي تساعد الموظفين على اكتساب المعلومات والاحتفاظ بها بشكل أكثر فعالية، وبلغات متعددة، إلى جانب تمكينهم من متابعة التقدم الذي يحرزونه والملاحظات على أدائهم.



وفي هذا الإطار، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: تأتي الخدمة الجديدة انطلاقا من التزام بنك الخليج بالعمل المتواصل على التطوير المهني المستمر لموظفيه، ومساعدتهم على التطور الوظيفي.



وأضافت: موظفونا أساس نجاحنا وسر تميزنا في القطاع المصرفي، ونعمل بشكل مستمر على تمكينهم من التفوق والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية من خلال توفير فرص متميزة للتدريب والتعليم المستمر.



وتابعت: بالتوازي مع الجهود المتواصلة لترسيخ مكانة بنك الخليج كبنك للمستقبل، نحرص على تطوير موظفينا وإبقائهم على اطلاع دائم بأحدث التطورات التكنولوجية، وتقديم الدعم اللازم للموهوبين منهم لتطوير أنفسهم، وتولي المناصب القيادية.



واختتمت الحجاج بالقول: نفخر بأن يكون «الخليج» من البنوك الرائدة، التي تستثمر في رأس المال البشري بسخاء، لتعزيز كفاءات موظفيه، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وذلك من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية محليا وعالميا.



بدوره، قال المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قيس الزريبي: في إطار الأهداف الطموحة لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، أصبح من اللازم للشركات العمل على تكوين فرق عمل عالية الأداء قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، يسرنا التعاون مع بنك الخليج دعما لتوجه الشركة لتعزيز إمكانات الموظفين والارتقاء بجهود تطوير قدراتهم ومهاراتهم إلى مستويات غير مسبوقة من خلال توفير طيف واسع من الفرص التعليمية. من خلال هذه الشراكة، سيتسنى لنا تمكين فرق عمل بنك الخليج وضمان تميزها وسط منظومة الاقتصاد الجديد والمساهمة في نمو ونجاح الشركة على المدى الطويل.



وتتمثل رؤية بنك الخليج بأن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.