المطوع: التكريم يعكس ريادة «بيتك» في التمويل الإسلامي المستدام

المرزوق: لطالما كانت «بيتك كابيتال» وجهة استثمارية مفضلة للعملاء



في إنجاز آخر جديد يضاف إلى سجلاته، حصد بيت التمويل الكويتي (بيتك) جائزة أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام لعام 2023 خلال حفل توزيع جوائز بنوك الاستثمار والتمويل المستدام الذي تنظمه سنويا المجلة العالمية المرموقة «غلوبل فاينانس» والذي أقيم بنسخته الحالية في لندن، كما فازت خلال الحفل ذاته شركة بيتك كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيتك، بجائزة أفضل بنك في الكويت للاستثمار.



ومنحت مجلة غلوبل فاينانس العالمية «بيتك» جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام بناء على تقييم المحررين والباحثين فيها، إضافة إلى آراء مجموعة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والاستشاريين من أنحاء العالم وأطراف ثالثة. وتضمنت معايير التقييم، سياسات وأهداف الحوكمة، وإنجازات المؤسسة في تمويل الاستدامة البيئية والاجتماعية، والريادة في الصناعة.



علاوة على ذلك، تأخذ «غلوبل فاينانس» في الاعتبار عند منحها الجوائز، التقارير المفصلة التي يقدمها المرشحون حول التدابير الصارمة المتخذة من قبل مؤسساتهم حول معايير البيئة، وحوكمة الشركات والاستدامة (ESG)، والنمو السنوي لمنتجات الاستدامة أو نسبة الصكوك الخضراء من إجمالي قيمة الصكوك، فضلا عن المعايير المرنة الأخرى، مثل مواءمة الأهداف مع سياسات الاستدامة (ESG) أو تطوير المنتجات المبتكرة.



وأعرب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في «بيتك»، يوسف المطوع، عن سعادته بهذا التكريم قائلا: فخورون باختيارنا من قبل «غلوبل فاينانس» كأفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام. وفي حين يعتبر هذا التكريم بمنزلة اعتراف وتأكيد على الريادة الراسخة للبنك في التمويل الإسلامي المستدام، فإنه يحثنا على الالتزام أكثر بالنهج الذي نسير عليه وخلق مستقبل أكثر استدامة.



وأضاف المطوع أنه طوال المسيرة المتميزة لـ «بيتك» الممتدة منذ 46 عاما، قاد البنك صناعة الصيرفة الإسلامية من خلال نهجه الشامل لتوسيع نطاق التمويل المستدام، وتقديم حلول متينة مستدامة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والقيام بتحول جذري في حوكمة البنك وعملياته وإمكانياته.



أفضل بنك استثمار في الكويت



من جهة أخرى، منحت مجلة غلوبل فاينانس «بيتك كابيتال» جائزة أفضل بنك استثمار في الكويت لعام 2023 بناء على مجموعة من المعايير منها، الحصة السوقية، وعدد وحجم وتنوع الصفقات، إضافة إلى الخدمات والاستشارات، والإمكانات التي تمتلكها الشركة في هيكلة الصفقات والمنتجات وغيرها، والجهود المبذولة للتغلب على أوضاع السوق، والابتكار، وقياس أداء صفقات الاكتتابات العامة، والسمعة في السوق.



وفي هذه المناسبة، قال عبدالعزيز المرزوق، الرئيس التنفيذي لـ «بيتك كابيتال»: لطالما كانت «بيتك كابيتال» على مدار السنوات الأخيرة، وجهة استثمارية مفضلة للعملاء في مجال الأسهم والصكوك والخدمات الاستشارية بفضل المجموعة الشاملة التي توفرها الشركة من الخدمات المالية، والمصممة حسب احتياجات ومتطلبات العملاء، إضافة إلى الدمج الناجح بين الابتكار وتحسين المنصة والخدمات الإلكترونية.



وأوضح المرزوق أن هذا التكريم يأتي تقديرا للجهود المستمرة من «بيتك كابيتال» للمحافظة على مركزها كبوابة رئيسة لأسواق رأس المال في الكويت وغيرها. وتعكس الجائزة كذلك الثقة الكبيرة والمتبادلة بين الشركة وعملائها من خلال تلبية احتياجاتهم التمويلية وتوفير أفضل المنتجات والخدمات المالية المتطورة.



تجدر الإشارة إلى أن مجلة غلوبل فاينانس التي تأسست عام 1987 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك الأميركية، تعتبر مصدرا قيما للبيانات التي تغطي 192 دولة، وتنشر المجلة تحليلات ومقالات اقتصادية متخصصة، فضلا عن تكريمها للمؤسسات المالية المتميزة، من خلال منحها جوائز مرموقة تعكس سمعتها العريقة في أسواق المال الدولية لأكثر من ثلاثين عاما.