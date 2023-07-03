أحمد خميس



كشفـت الإحصائيــة الصادرة عن قطاع الأمن العـام في الفتـرة مـا بين 1 سبتمبر 2022 و30 مايو 2023 ومن خلال 22.212 نقطة تفتيش لرجال مديريات امن محافظات العاصمة وحولي والاحمدي والجهراء والفروانية ومبارك الكبير وسرية المهام عن ضبط 534 مطلوبا جنائيا وتوقيف 2695 وافدا مخالفا لقانون الإقامة تمت إحالتهم إلى إدارة الإبعاد الإداري.



وحسب احصائية قطاع الامن العام الذي يرأسه اللواء عبدالله الرجيب، فإن أغلب المخالفين ضبطوا في محافظة الفروانية بإجمالي 878 وافدا مخالفا، فيما ضبط في محافظة العاصمة 580 مخالفا والبقية ضبطوا في المحافظات الأخرى، اما بالنسبة لقضايا المخدرات والخمور والتي ضبطت من قبل القطاع العام فبلغ الاجمالي 2506 بواقع 2279 قضية حيازة مخدرات و227 قضية حيازة خمور.

وتبين من خلال الاحصائية ان اكبر عدد من قضايا المخدرات ضبطت في محافظة الفروانية بواقع 420 قضية ثم محافظة الجهراء بـ 395 قضية والبقية في المحافظات الأخرى، اما ضبطيات الخمور فجاءت محافظة الأحمدي في المقدمة بـ 52 قضية، تلتها محافظتا الجهراء والفروانية بـ 33 ضبطية في كل منهما، وبالنسبة للمخالفات المرورية التي سجلها القطاع فبلغ الإجمالي 100169 مخالفة، وجاءت محافظة الأحمدي في الصدارة بواقع 20444 وتعامل رجال الأمن العام مع 39432 حادثا مروريا متنوعا ما بين جسيم وبسيط وتم تحرير 230 مخالفة التوقف في مواقف المعاقين.