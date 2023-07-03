منصور السلطان



تمكن رجال أمن الأحمدي مساء أمس، من إلقاء القبض على شاب كويتي قام بوصلة استهتار ورعونة بسيارته في الأحمدي معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ «الأنباء»، فإن عدة بلاغات وردت لغرفة عمليات وزارة الداخلية من محافظة الأحمدي تفيد بقيام شاب بقيادة سيارته باستهتار ورعونة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، وعليه توجه رجال دوريات أمن الاحمدي الى موقع البلاغ، حيث تمكن المستهتر من الهرب قبل وصول دوريات الأمن، وبعد البحث والتحري عثر على سيارة المستهتر أمام منزله، فتم سحبها وحجزها في كراج المرور، وتحرير عدة مخالفات مرورية ضد قائدها الذي تبين أنه مواطن في العقد الثاني من عمره.