عبدالله قنيص



وجه وكيل نيابة الجهراء إلى شاب كويتي من مواليد 1995 تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص واستخدامه في منطقة مأهولة، وجاءت التحقيقات مع المتهم بعد أن تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بعد هروبه من موقع الجريمة.



وتفاصيل القضية أن عمليات مديرية امن الجهراء تلقت بلاغا من نقطة مستشفى الجهراء تضمن إصابة «بدون» (31 عاما) بطلق ناري بالساق اليمنى والساق اليسرى بمنطقة الواحة وأحضر بواسطة احد أقربائه.



ولدى التحقيق مع المصاب عقب تحسن واستقرار حالته حدد هوية مطلق النار وهو شاب كويتي يدعي (ع.ع) حيث تمكن رجال مباحث الجهراء من ضبطه عصر السبت داخل احد الجواخير وأقر بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم، وعزا الجريمة الى خلافات شخصية بينه وبين المجني عليه.