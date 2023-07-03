طلب عضو جمهوري بارز في مجلس النواب الأميركي من وزير الخارجية أنتوني بلينكن تفاصيل حول تحقيق يتعلق بالتصريح الأمني لمبعوث وزارة الخارجية الخاص إلى إيران روبرت مالي وسط تقارير تقول إنه ربما أساء التعامل مع وثائق سرية.



وذكرت تقارير إعلامية أن مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بعث برسالة إلى بلينكن الجمعة الماضي يسأله فيها عن سبب منح روبرت مالي إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني للتحقيق في مزاعم عن إساءة التعامل مع وثائق سرية.



وكانت اللجنة البرلمانية طلبت من مالي في وقت سابق الإدلاء بشهادته في جلسة استماع حول مفاوضات وزارة الخارجية الأميركية مع إيران، لكنها قالت إن الوزارة ردت بأن مالي لا يمكنه الإدلاء بشهادته بسبب مرض أحد أفراد أسرته المقربين. وكتب ماكول في رسالته التي نشرت على موقع اللجنة «نظرا لخطورة الموقف، من الضروري أن تقدم الوزارة على وجه السرعة سردا كاملا وشفافا للظروف المحيطة بتعليق تصريح المبعوث الخاص مالي والتحقيق وبيانات الوزارة إلى الكونغرس فيما يتعلق بالمبعوث الخاص مالي». وقال مالي لـ «رويترز» «أبلغت أن تصريحي الأمني قيد المراجعة. لم أحصل على أي معلومات أخرى لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة وقريبا. في الوقت الحالي، أنا في إجازة».



وعين روبرت مالي بعد مدة قصيرة من تولي الرئيس جو بايدن السلطة في 2021 واضطلع بمهمة محاولة إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 الذي ساهم في صياغته من قبل.