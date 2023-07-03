صادقت الحكومة الإسرائيلية رسميا برئاسة بنيامين نتيناهو على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة الجليل بأراضي المنطقة الخضراء، ضمن مخططها لتكثيف المشاريع التهويدية والاستيطانية في الجليل والنقب. وتهدف هذه الخطوة الى شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية، التي أطلق عليها اسم «رمات أربيل».



وقال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي ورئيس كتلة «يهدوت هتوراة» يتسحاق جودكنوبف، عقب جلسة الحكومة الأسبوعية أمس إنه سيتم توطين 500 عائلة يهودية في المستوطنة الجديدة «رمات أربيل».



وأشار إلى أن «هذه هي المستوطنة الرابعة التي تقام منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية»، متفاخرا بأن الحكومة تتجه نحو إقامة المزيد من المستوطنات.



من جهة أخرى، صادقت حكومة نتنياهو على شراء سرب ثالث من الطائرات المقاتلة المتطورة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية.



وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات إف-35، المقاتلات الأكثر تقدما في العالم والتي تتميز بقدرتها على التخفي ويمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية والضرب في عمق أراضي العدو والانخراط في معارك جوية.



وقالت الوزارة في بيان إن صفقة شراء 25 طائرة إف-35 والتي من المتوقع إبرامها في الأشهر المقبلة، ستوسع الأسطول الإسرائيلي من هذه الطائرات إلى 75 طائرة.



وسيتم تمويل عملية الشراء من خلال أموال المساعدات العسكرية الأميركية التي تتلقاها إسرائيل.