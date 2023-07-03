أفاق سكان الخرطوم أمس على مزيد من عمليات القصف والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت حذرت منظمة إغاثية من أن النزاع المتواصل يهدد بتفشي الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال في مخيمات النازحين، فيما اتهمت وزارة الداخلية السودانية قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ «حميدتي» بإطلاق السجناء لنشر الفوضى.



وأبلغ شهود في ضاحية أم درمان بشمال غرب الخرطوم وكالة فرانس برس عن وقوع «اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق حي العرب والسوق الشعبي والعرضة».



كما حلقت طائرات مقاتلة في سماء العاصمة وضواحيها، بحسب السكان.



ويأتي ذلك غداة شن قوات الدعم هجوما على قيادة سلاح المدرعات في العاصمة، بينما تعرضت مناطق في شمال الخرطوم لقصف مدفعي، وفق الشهود.



وحذر حاكم دارفور وزعيم التمرد السابق مني مناوي من أن النزاع الراهن دخل «مرحلة حرجة».



وكتب عبر تويتر «الحرب في السودان دخلت مرحلة حرجة تهدد وحدة البلاد وقد تضاءلت فرص النجاح لكل المبادرات الإقليمية والدولية للخروج من الأزمة». وجدد دعوته لـ «المبادرة الوطنية للمصالحة ونأمل أن تكون مدخلا لوقف إطلاق النار».



كما حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن ولاية النيل الأبيض، باتت تستقبل «أعدادا متزايدة» من النازحين.



وكتبت عبر تويتر «تستضيف 9 مخيمات مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال»، محذرة من أن «الوضع حرج» في ظل الاشتباه بحالات الحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال.



وأضافت «عالجنا ما بين 6 و27 يونيو 223 طفلا اشتبه بإصابتهم بالحصبة، وتم إدخال 72 طفلا وتوفي 13 في عيادتين ندعمهما».



ومع تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، تجددت الاتهامات أيضا بين الطرفين، فقد اتهمت وزارة الداخلية السودانية، الدعم السريع بإطلاق سراح سجناء لنشر الفوضى.



وقال المستشار الإعلامي للداخلية، امس «إن قوات الدعم السريع اقتحمت مقار للشرطة من أجل إطلاق سراح سجناء كي تعم الفوضى»، بحسب ما نقل عنه تلفزيون القاهرة الإخباري.



كما أشار إلى أن مقاتلي تلك القوات بقيادة حميدتي، استهدفوا منشآت صحية كي تنهار المنظومة الصحية في البلاد.



إلى ذلك، أكد أن الدعم السريع تعرضت لضربات قوية من الجيش أفقدتها الكثير من قدراتها العسكرية وكذلك خطوط الإمداد.