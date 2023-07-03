شنت إسرائيل ضربات جوية جديدة قرب مدينة حمص، اعترف به الجيش الإسرائيلي قائلا إنه قصف بطارية دفاع جوي ردا على إطلاق صاروخ من الأراضي السورية.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص».



وأضافت «وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان واقتصرت الخسائر على الماديات».



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات على منطقة حمص أدت إلى مقتل عضو من الحرس الثوري الإيراني.



وفي بيان صباح أمس، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربات، وقال «أغارت طائرات حربية إسرائيلية على بطارية دفاع جوي داخل الأراضي السورية ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة» قبل الماضية.



وتابع البيان أن الطائرات الإسرائيلية أغارت أيضا على «أهداف أخرى في المنطقة»، مؤكدا عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الصاروخ الذي أطلق من سورية.



وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا لما قالت إنه قطعة من الصاروخ بطول 1.5 متر سقطت في منطقة مفتوحة وسط مبان سكنية وكذلك مؤخرة الصاروخ في إحدى الساحات في رهط بجنوب إسرائيل.



وأفاد المرصد السوري بأن ضربات إسرائيلية استهدفت «مواقع ومستودعات للذخيرة تابعة لحزب الله اللبناني» لا يعلم ما نوعية الأسلحة بداخله في محيط قرية النجمة على الأطراف الشمالية الشرقية من مدينة حمص. وأكد مقتل عنصر من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وإصابة 4 آخرين من جنسية غير سورية بجراح متفاوتة. وسمع دوي الانفجارات العنيفة في عدة مناطق من مدينة حمص.



كما أصيب 4 عناصر من الدفاع الجوي جراء الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة الدفاع الجوي s200 في منطقة القدموس بريف طرطوس، تزامنا مع محاولات للدفاع الجوي التصدي للهجوم الإسرائيلي، إلا أنها فشلت في ذلك ووصلت الصواريخ الإسرائيلية إلى أهدافها.



وذكر المرصد أن هذا يكون الهجوم الإسرائيلي التاسع عشر على الأراضي السورية، 15 منها جوية و4 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 43 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.



ويقول خبراء عسكريون إسرائيليون إن الضربات الجوية تأتي في إطار تصعيد لصراع كان يتسم بخفوت حدته ومستمر منذ سنوات، وتهدف إلى إبطاء وتيرة ترسيخ إيران لقدميها في سورية.