القاهرة - محمد صلاح



تحول أبناء وبنات الفنانين الى نجوم «تيك توك» استغلالا لشهرة آبائهم وملايين المتابعين لهم، وان كانت بعض فيديوهاتهم تحمل طابع الصدمة والدهشة لمشاهديها لجرأتها أو سذاجتها أو أماكن وطريقة تصويرها. «الأنباء» تستعرض بالاسماء كواليس فيديوهات أبناء النجوم:



«هنا» ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب أكثر من أثارت غضب رواد «السوشيال ميديا» حين أطلت فجأة بفيديوهات اثناء أزمة والدتها ترقص وتغني، ثم نشرت فيديو ووجهها متورم بفعل المكياج لتعطي انطباعا انها تعرضت للضرب الى ان صدمت الجميع، وظهرت بعد أن وضعت مكياجا كثيفا وهي تمزح مع أصدقائها من داخل غرفة نومها، وكثيرا ما تقدم فيديوهات خفيفة الظل مع شقيقتها مريم او والدتها.



ونجحت حنين ابنة محمد رمضان في فرض نفسها على منصات التواصل الاجتماعي بنشرها فيديوهات على «تيك توك»، ووجدت من تلك الفيديوهات مدخلا للتواصل مع جمهور والدها وخلق مساحة فنية لها لتكوين جمهور خاص بها، رغم ان والدها الفنان لا يتفاعل مع فيديوهاتها، ونشرت فيديو حديث لها من داخل مدرستها تقوم فيه بالرقص مع زملائها، حيث ظهرت في أول الفيديو بملابس كاجوال فيما قامت بعد ذلك بتغيير ملابسها وكأنها بحفلة تنكرية.



وتشارك مليكة ابنة الفنان علي ربيع من حين لآخر في مقاطع فيديو مع والدها عبر «تيك توك»، وتتميز بالتلقائية الشديدة والقبول وخفة الدم.



ونجحت «تيا»، ابنة المذيعة رضوى الشربيني، في تقديم مقاطع فيديو تقوم فيها بتقليد والدتها وهي تتحدث عن الزواج والرجال والسيدات والمطبخ وتتقمص دور الناصحة الأمينة.



أما «لي لي» ابنة أحمد حلمي ومنى زكي فتقوم في بعض الأحيان بتقليد مشهد من مشاهد والدها في أحد أعماله في مقطع مصور تقوم بتسجيله، وأثارت الجدل بعد ان لفت الشبه الكبير بينها وبين والديها انتباه عدد كبير من المتابعين، كما تستعرض ابتكاراتها في تصميم الاكسسوارات.



ووجدت «نور»، ابنة الإعلامي تامر أمين، نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خفيفة الظل لها مع صديقاتها لدرجة أن والدها وصفها بأنها اكبر «فلورنس».



والجميلة «لولوة» ابنة النجمة شريهان تفاجئ الجمهور في كل فترة بظهور لها، وهي فيديوهات تحمل طابع الوقار والروتينية، لكنها تجد إقبالا كبيرا من المشاهدين لأنها أصبحت شكل والدتها.



وتظهر «ميلا» ابنة نانسي عجرم دائما على «تيك توك» وهي تهتم بجمال بشرتها رغم صغر سنها، وتستخدم أدوات والدتها في المكياج، وأصبحت من اشهر رواد هذا المجال.