الفنان أحمد السقا مشغول حاليا بإصدار اول كتاب شعري له يضم مؤلفاته في الشعر والرباعيات باللهجة العامية، ومن المقرر أن يضم جميع الأشعار التي كتبها على مدار السنوات الماضية، حيث كشف عن اهتمامه بالشعر وتأليفه منذ الصغر لارتباطه بصالون والده صلاح السقا الثقافي، الذي كان يقيمه في منزله كل أسبوع وكان يجمع به مثقفي مصر منهم صلاح جاهين وغيره من الشعراء والأدباء. وسبق للسقا التعاون مع محمد نور من خلال أغنية «مالك يا ترى» التي كتبها له منذ سنوات، وحاليا يستعد لتسجيل اغنية اخرى. كما حرص على المشاركة الشعرية خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41، التي أقيمت في نوفمبر الماضي، وتحدث أيضا عن حبه للشعر الجاهلي وتفضيله قراءة الكتاب المطبوع أكثر من الكتب الإلكترونية.