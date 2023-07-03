القاهرة - محمد صلاح



أثارت صور الفنانة مي عمر في ظهورها الأخير بحفل زفاف فيروز ابنة الاعلامي خالد صلاح حالة كبيرة من الجدل بسبب اصرار كثير من متابعيها على حسابها الشخصي بالتواصل الاجتماعي على ان هناك تغييرا ملحوظا طرأ على جسدها وملامحها..وان ذلك يؤكد شائعة انها اجرت عمليتي تجميل، والدليل على ذلك ظهورها برفقة د. مكسيم إيفانتشوك، وهي تحمل باقة زهور بيضاء ضخمة وقدمت له الشكر دون ذكر السبب؛ ليتساءل الجميع عن نوع الجراحة التي يمكن أن تجريها مي عمر على يد هذا الطبيب، ولكنها لم تعلق على ذلك.



والمعروف ان مكسيم متخصص في جراحات تجميل الوجه وتكبير الصدر ونحت الجسم، وتتراوح أسعاره بين 3000 و25000 دولار.



من ناحية اخرى، تستعد مي لتصوير أحدث مسلسلاتها «نعمة الأفوكاتو» وتتعاون فيه مع زوجها المخرج محمد سامي وتقدم شخصية محامية تدعى نعمة أبوعلب وهي شخصية جديدة تقدمها مي لأول مرة في الدراما.