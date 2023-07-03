هادي العنزي



يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية تدريباته 27 يوليو الجاري تحضيرا للموسم الكروي الجديد 2023-2024، ويتوقع أن يتدرب السماوي لمدة 10 أيام بقيادة المدرب الوطني د. محمد المشعان، قبل أن يغادر إلى معسكر خارجي في صربيا على الأرجح، يمتد لما قبل انطلاق الدوري الممتاز المقرر 24 أغسطس المقبل.



وقد أبرم الجهاز الإداري للكرة عدة تعاقدات صيفية لتدعيم صفوف الفريق، وتوفير خيارات متنوعة للمدرب المشعان، حيث تم التعاقد مع حسن العنزي، ومعاذ الظفيري، وفهد صباح، وسعود الجناعي، فيما تم التجديد للمحترفين الغامبي سانغ بيير، والبرازيلي أليكس ليما.



ويتوقع أن يواصل السماوي تعاقداته المحلية والخارجية في الأيام المقبلة، وسيكون التعاقد مع محترف في خط المقدمة أولوية للجهاز الإداري.