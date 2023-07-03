عبدالعزيز جاسم



اتفق الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم في نادي الكويت الذي يقيم معسكرا تدريبيا حاليا في مدينة أزميت التركية على إقامة مباراة ودية مع فريق أبها السعودي الذي يتواجد في دوري روشن للمحترفين، حيث احتل المركز الـ 12 في الموسم المنقضي والذي يقيم معسكرا هو الآخر في ازميت.



وستقام المباراة بين الفريقين يوم 7 أو 8 الشهر الجاري وذلك لمنح الفريق السعودي وقتا كافيا للتدريب بعد أن غادر أمس إلى تركيا.



وبدأ الأبيض تحضيراته مبكرا هذا الموسم استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تنطلق 27 يوليو الجاري بعدما تأهل إلى دور المجموعات ولذلك قام بتجديد عقود جميع محترفيه الخمسة بعد تقديمهم مستوى طيبا وتألقهم في الموسم الماضي وحفاظا على استقرار الفريق، وهم الثلاثي التونسي بلال عيفة وياسين عامري وياسين الخنيسي والمغربي المهدي برحمة والبحريني محمد مرهون، بالإضافة إلى تجديد عقد المدرب الصربي بوريس بونياك والذي أتبعه مباشرة بالتوقيع مع أفضل لاعب في الموسم الماضي محمد دحام قادما من النصر، وبعدها جدد عقود لاعبيه محمد فريح وفهد الهاجري وطلال الفاضل.