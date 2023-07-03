مبارك الخالدي



يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لمساته الأخيرة في تدريبه الأخير اليوم تحضيرا لخوض نهائي بطولة اتحاد جنوب آسيا أمام الهند غدا.



وكان الأزرق بقيادة مدربه البرتغالي روي بينتو قد خضع لمحاضرة فنية امس وخاض قبلها تدريبا استشفائيا، حيث بين بينتو ملاحظاته الفنية حول مباراة المنتخب أمام بنغلاديش في الدور نصف النهائي.



ومن المتوقع أن يتضمن برنامج تدريب اليوم حصة خاصة لتنفيذ ركلات الترجيح تحسبا لوصول المباراة لهذه المرحلة، خصوصا بعد أن شاهد المنتخب الهندي في مباراته أمام لبنان وإعداده الجيد لتنفيذ ركلات الترجيح والتي تأهل عن طريقها المنتخب الهندي بعد إقصائه لمنتخب لبنان 4-2.



وقال بينتو في تعليقه على مباراة الأزرق مع بنغلاديش: إننا عانينا أمام المنتخب البنغلاديشي، وكان ندا لنا في الكثير من أوقات المباراة، كما أن توقيت إقامة المباراة لم يكن مناسبا للاعبينا نظرا الى ارتفاع درجة الحرارة ما منع الأزرق من تقديم أداء مقنع.



وأضاف: كما قلت سابقا لم تكن مباراة سهلة وفريقنا لم يلعب بطريقة مناسبة لأسباب عدة منها الإرهاق وعامل الطقس، ويجب علينا أن نحسن من مستوانا في المباراة النهائية.