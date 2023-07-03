أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا رسميا أعلنت فيه عن مواعيد المباريات القليلة المتبقية من عمر الدوري الممتاز في إطار منافسات الجولتين الأخيرتين (33 و34) وإن كان أهم اللقاءات هو ديربي الأهلي والزمالك المؤجل من الجولة 31 والذي يقام يوم 13 يوليو الجاري.



وأعلن الجهاز الطبي للأهلي أن لاعبي الفريق كريم فؤاد وأكرم توفيق دخلا مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الذي يخضعان له منذ إجرائهما عملية الرباط الصليبي، حيث يقومان حاليا بأداء فقرات بدنية مكثفة داخل ملعب مختار التتش، كما خضع اللاعبان لقياسات عضلية متقدمة وجاءت نتائجها مبشرة ما ينبئ باقتراب عودتهما إلى التدريبات الجماعية كما صرح طبيب الفريق أحمد أبوعبلة.



إلى ذلك، يلعب اليوم بيراميدز ضد البنك الأهلي في ربع نهائي كأس مصر وتقام المباراة في الثامنة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي.



جدير بالذكر أن الفرق التي تنافس في صراع البقاء والهبوط بالدوري ستلعب مبارياتها في نفس التوقيت وبتطبيق تقنية الفار يوم 10 يوليو في الثامنة والنصف مساء وعددها 4 مباريات وهي غزل المحلة مع البنك الأهلي، والداخلية مع الإسماعيلي، وطلائع الجيش مع أسوان، وسيراميكا كليوباترا مع بيراميدز.



من ناحية أخرى، نجح منتخب مصر الأولمبي في الفوز بهدفين نظيفين على الغابون في منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ليتأهل رسميا إلى نصف النهائي لمواجهة غينيا غدا الثلاثاء في التاسعة مساء، ويسعى شباب الفراعنة لتحقيق الفوز في تلك المباراة لحسم تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024 حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة، في حين يلعب الرابع على التذكرة الأخيرة في الملحق أمام بطل آسيا.