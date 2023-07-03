تنطلق اليوم بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لعام 2023، حيث يستهل حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مشواره لمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولة ويمبلدون ضد الأرجنتيني بيدرو كاتشين في الدور الأول، مع احتمال مواجهة الأسترالي نيك كيريوس في ربع النهائي في إعادة لنهائي العام الماضي، وفق ما أسفرت عنه القرعة.



ومن الممكن أن يلعب الصربي مع الروسي أندريه روبليف أو الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في حال عدم بلوغ كيريوس ربع النهائي، مع إمكانية ملاقاة في المربع الأخير الايطالي يانيك سينر أو النرويجي كاسبر رود الذي أسقطه ديوكوفيتش في نهائي رولان غاروس الشهر الماضي.



ويطمح ديوكوفيتش لتحقيق لقب خامس تواليا وثامن في لندن لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر، بعد أن رفع في رولان غاروس لقبه الكبير الـ23 القياسي وفض الشراكة مع الإسباني رافاييل نادال.



أما المصنف أول عالميا الإسباني كارلوس ألكاراز فلم يسبق أن تجاوز الدور الرابع في مشاركتين في ويمبلدون ولكن بدأ يتأقلم على العشب بعد أن حقق في دورة كوينز الأسبوع الماضي لقبه الأول على هذه الأرضية.



ولدى السيدات، تبدأ الپولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا، التي اضطرت للانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة باد هامبورغ الألمانية الجمعة بسبب وعكة صحية، مشوارها ضد الصينية جو لين، وقد أوقعتها القرعة في القسم الأفضل نسبيا، إذ من المحتمل أن تواجه الأميركية كوكو غوف في ربع النهائي ومواطنة الأخيرة جيسيكا بيغولا أو الفرنسية كارولين غارسيا في الدور نصف النهائي.



أما القسم الثاني من الجدول فجاء أصعب، إذ يضم حاملة اللقب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة، والتونسية أنس جابر وصيفة العام الماضي.