الدوحة - فريد عبدالباقي



بدأ الفريق الكروي بنادي الريان القطري، عهد مدربه البرتغالي الجديد ليوناردو جارديم الذي أسند إليه المهمة رسميا بدلا من التشيلي نيكولاس كوردوفا حتى صيف 2025. قاد المدرب البرتغالي تدريب الفريق الكروي في أول حصة تدريبية بعد العودة من الإجازة الصيفية استعدادا للموسم الجديد والذي سينطلق 17 أغسطس المقبل.



وشهد المران حضور جميع اللاعبين ما عدا الدوليين الموجودين مع المنتخب القطري المشارك في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية وكندا حتى 16 يوليو الجاري. ومن المقرر أن تستمر تدريبات الريان في الدوحة حتى موعد السفر إلى النمسا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 17 يوليو الجاري حتى 7 أغسطس المقبل.



وحرص جارديم على الاجتماع مع لاعبي الفريق، حيث شرح استراتيجيته للمرحلة القادمة والبرنامج الذي تم وضعه تحضيرا لدخول منافسات الدوري القطري.



هذا، وأعلن النادي العربي موعد إقامة معسكره التدريبي في مدينة جيرونا الإسبانية، خلال الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 9 أغسطس المقبل، تتخلله عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.