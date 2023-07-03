أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع البرتغالي خورخي خيسوس، لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد. وعاد خيسوس للهلال مجددا، وذلك بعدما سبق له قيادة الفريق في عام 2018 وكان خيسوس قاد الفريق في 26 مباراة في مختلف البطولات، فاز في 20 منها وخسر مباراتين وتعادل في أربع مباريات، وسجل 66 هدفا وتلقت شباك الفريق 23 هدفا.



ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عنونه بـ «للقصة فصول لم تنته» معلنا من خلاله عن عودة مدربه السابق.



وحقق الهلال لقبا وحيدا مع خيسوس، حيث توج بطلا لكأس «السوبر» المحلي بالفوز على الغريم التقليدي اتحاد جدة بهدفين لهدف في أغسطس 2018، وجاء رحيل خيسوس عن الهلال بعد اختلاف مع إدارة النادي وقتها على تجديد العقد، حيث أراد الهلال استمرار المدرب لما بعد دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019 فيما فضل المدرب الرحيل بعد نهاية موسم 2019-2018، ما دفع إدارة النادي لفك الارتباط مع المدرب البرتغالي.



إلى ذلك، قدم مسؤولو نادي النصر السعودي عرضا مغريا للتعاقد مع ديفيد دي خيا حارس مرمي مان يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وانتهى عقد الإسباني ديفيد دي خيا، صاحب الـ 32 عاما، مع يونايتد في 30 يونيو الماضي، ولم يتم تجديد عقده من جانب «الشياطين الحمر» حتى الآن.



وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن نادي النصر عرض 250 ألف إسترليني أسبوعيا على دي خيا من أجل إغرائه بالانتقال إلى الدوري السعودي وارتداء قميص «العالمي».



وأضافت الصحيفة أن مسيرة دي خيا مع مان يونايتد اقتربت من النهاية في ظل عدم تجديد عقد الحارس المخضرم حتى الآن.



في الوقت نفسه، طالبت إدارة مان يونايتد ديفيد دي خيا بعدم الرحيل عن صفوف النادي حاليا إلا بعد التوقيع مع حارس مرمى جديد لخلافته في الموسم المقبل.



ويجري يونايتد محادثات مع إنتر ميلان للتوقيع مع أندريه أونانا وهم على وشك الاتفاق على الشروط الخاصة معه، وطلب ناديه 50 مليون يورو، و«الشياطين الحمر» مستعدون لدفع الرسوم.



لكن مانشستر يونايتد يخشى من أن تفشل الصفقة ويرحل دي خيا في نفس الوقت ويجد نفسه في مأزق البحث عن حارس كبير، وسيتعرض لمزادات كبيرة من الأندية على الحارس الجديد.