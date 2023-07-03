لم يوضح أندريس إنييستا لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق ما ينوي فعله بعدما رحل اللاعب الفائز بكأس العالم 2010 عن ناديه الياباني فيسيل كوبي في وداع مفعم بالمشاعر.



وأنهى اللاعب البالغ عمره 39 عاما، الذي سجل الهدف الوحيد في فوز إسبانيا على هولندا في نهائي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، مسيرة امتدت خمس سنوات في اليابان بالمشاركة في 57 دقيقة خلال التعادل 1-1 مع كونسادول سابورو.



وهذه أول مرة يبدأ فيها إنييستا مباراة بالدوري الياباني هذا الموسم بعدما ابتلي لاعب الوسط بالعديد من الإصابات بشكل أثر على مشواره بينما يحاول ناديه المنافسة على اللقب بشكل نادر.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن إنييستا قوله في ستاد ميساكي بارك الممتلئ تماما بالمشجعين بينما كان يبكي «الأشهر الأخيرة الماضية كانت صعبة حقا علي وكذلك على المقربين مني»، مضيفا: لدي الرغبة في الاعتزال وإنهاء مشواري أثناء وجودي في الملعب، وسأتخذ خطوتي المقبلة وفقا لهذه المشاعر.