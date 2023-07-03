أعلن نادي ليفربول أمس عن التعاقد مع اللاعب المجري دومينيك تشوبوشلاي، لاعب لايبزيغ بعد أن اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وذلك بعقد لمدة 5 أعوام.



وحسم ليفربول صفقة تشوبوشلاي صاحب الـ22 عاما مقابل 70 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع لايبزيغ. ويمثل تشوبوشلاي تهديدا مباشرا للمصري محمد صلاح، هداف «الريدز» في الموسم الماضي، فهو يمكنه اللعب في كل مراكز الهجوم، كما فعل في الفترة التي قضاها مع فريقه الألماني، بعد انضمامه من سالزبورغ النمساوي في يناير 2021، ما يمنح المدرب يورغن كلوب مرونة تكتيكية.



لكن المجري لعب 77% من دقائق مشاركاته في الموسم الماضي بمركز الجناح الأيمن، الذي يشغله صلاح في ليفربول، الأمر الذي ينذر بمنافسة بين النجمين في الموسم الجديد.



ومع غياب صلاح عن صفوف ليفربول للعب مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، المقرر أن تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين، فإن تشوبوشلاي قد يحصل على فرصة لإثبات جدارته بهذا المركز.



وخلال فترة إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا، يلعب ليفربول ضد بورنموث وتشلسي وأرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى مباراتين في كأس الرابطة الإنجليزية.



مركز تشوبوشلاي في الملعب لن يكون التهديد الوحيد لصلاح في ليفربول، وإنما أيضا سينافسه على تسديد ركلات الجزاء، حسب تقرير نشرته شبكة «ليفربول إيكو».



وذكر تقرير الشبكة أن ليفربول يعاني على مستوى ركلات الجزاء، كما أن صلاح كان صاحب الركلتين المهدرتين للفريق في الموسم الماضي.



وحسب التقرير ذاته، سيتنافس الثنائي مع البرازيلي فابينيو على تسديد ركلات الجزاء، بعد رحيل جيمس ميلنر، وروبرتو فيرمينو، هذا الصيف.