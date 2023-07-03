أحرزت الصين لقب كأس آسيا لكرة السلة للسيدات لأول مرة منذ 2011 بالفوز 73-71 على اليابان المدافعة عن اللقب في سيدني في أستراليا الأحد.



وكانت الصين، التي خسرت نهائي كأس العالم العام الماضي، من أبرز المرشحات لحصد اللقب إلى جانب اليابان التي فازت بآخر خمسة ألقاب في البطولة القارية التي تقام كل عامين.



وتصدرت الصينية هان شو قائمة مسجلي النقاط برصيد 26 نقطة بينما أضافت زميلتها لي مينغ 17 نقطة، ومنها رميتان حرتان قبل خمس ثوان من النهاية، لتمنح بلادها التقدم 73-68.



وسجلت اليابان رمية ثلاثية قبل آخر ثانية لكنها لم تملك الوقت لمحاولة إدراك التعادل. وسيمنح هذا الانتصار دفعة للصين قبل استضافة الألعاب الآسيوية في سبتمبر، وسيتحول تركيزها الى حصد ميدالية في أولمبياد باريس العام المقبل.