أعلن خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي الأميركي، عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم لصفوف الفريق هذا الصيف، وقال ماس في حوار لصحيفة «إلباييس» الإسبانية «ميسي سيتقاضى راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو»، مضيفا «ليو ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله، وسيحصل على عوائد أخرى من منصة APPLE TV ومبيعات قمصان أديداس».



وأكد الملياردير الكوبي أن محاولات التعاقد مع ميسي بدأت منذ 2019، مشيرا إلى أن وتيرة المفاوضات تسارعت في آخر عام ونصف العام بين مدن برشلونة وروزاريو وميامي والدوحة، لافتا إلى أن اللعب في ميامي سيناسب ميسي لاعتبارات عديدة، منها الاقتراب من أجواء مسقط رأسه في روزاريو، وسوق مالي مفتوح، لا مجال فيه لقيود ضريبية حكومية، وقال «يمكن لميسي أن يحول الدوري الأميركي إلى واحدة من أكبر بطولات العالم، وصوله إلى هنا يشبه أكبر حدثين في تاريخ أميركا، انتقال بيليه إلى نيويورك كوزموس، وانضمام بيكام للوس أنجيليس».



ويتوقع مالك إنتر ميامي أن يتضاعف عدد أعضاء النادي 5 أو 10 مرات في 3 سنوات، بعد وصول ليونيل ميسي.