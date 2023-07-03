فازت الكاتبة الألمانية فاليريا غوردييف بجائزة «إنغبورج باخمان» النمساوية للآداب للعام 2023 عن قصتها عن رجل يعاني من هوس النظافة، لتخلف الكاتبة السلوفينية آنا مروان التي فازت بالجائزة العام الماضي.



وفازت غوردييف بالجائزة في مهرجان الآداب الألماني، الذي يقام سنويا في مدينة كلاغنفورت منذ عام 1977، وسط منافسة من بين 11 كاتبا آخرين.



وتبلغ قيمة الجائزة، التي تحمل اسم الكاتبة النمساوية إنغبورغ باخمان (1973 ـ 1926)، 25 ألف يورو (27 ألفا و300 دولار) وتمنحها مدينة كلاغنفورت، مسقط رأس باخمان.



وفازت بالجائزة العام الماضي الكاتبة السلوفينية آنا مروان، التي تكتب باللغتين الألمانية والسلوفينية وتعيش بالقرب من فيينا.



وأثارت غوردييف إعجاب هيئة المحلفين بقصتها القصيرة (هو ينظف)، والتي تصف فيها رجلا يعاني من هوس النظافة، وتقدمه على أنه مخلص لوالدته وأخته، وليس كدراسة حالة طبية.



وعملت غوردييف، خلال السنوات الأخيرة، على أول رواية لها، والتي تدور أحداثها في روسيا الحالية.



وهاجر والدا غوردييف من الاتحاد السوفيتي في نهاية السبعينيات، وولدت في مدينة توبنغن الألمانية عام 1986. وتعمل غوردييف أيضا كرسامة ومؤلفة أغاني.