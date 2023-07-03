توفي الطاهي الفرنسي الحائز تصنيف نجمتي «ميشلان» سيرج فييرا عن 46 عاما بعد صراع طويل مع المرض، على ما أعلن القائمون عن جائزة «بوكوز دور» وأقارب الفقيد.



وفييرا المتحدر من كليرمون- فيران (وسط فرنسا) والمولود لعائلة من أصول برتغالية، حاز نجمتي ميشلان عن مطعم يحمل اسمه ويقع في قصر كوفور في شود إيغو في كانتال. وكان فييرا يبدي حرصه في «وضع شود إيغو وكانتال على خارطة وجهات تذوق الطعام» العالمية، على ما أكدت عائلته عبر «فيسبوك». وكان فييرا يترأس منذ أعوام الفريق الفرنسي لجائزة «بوكوز دور» التي تعد من أبرز المسابقات العالمية في مجال الطهو، وفاز بها عام 2005.



وعلق دليل «ميشلان» على وفاة فييرا بالقول «في مطعمه المعاصر.. الواقع في قلعة تعود إلى القرون الوسطى، كان معروفا بمؤهلاته الكبيرة»، إضافة الى «أطباقه المعدة بمهارة».



وكان فييرا اختار أساسا العمل في مجال التصميم الصناعي قبل أن يقرر التوجه إلى عالم الطبخ. وتتلمذ على أسماء معروفة بينها ريجيس ماركون قبل أن يفوز بجائزة «بوكوز دور» حين كان في السابعة والعشرين.



وقال أصدقاؤه والمتعاونون معه في منشور عبر الانترنت إن «مطعم وفندق (سوداد) سيستمر في استقبال الزوار لاختبار (تجربة فييرا) التي كانت تعني له الكثير».