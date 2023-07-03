غادر فيل تايلندي سريلانكا إلى بلده الأصلي، بعد نزاع ديبلوماسي بين البلدين، على خلفية مزاعم بسوء المعاملة.



وفيل موثو راجا (29 عاما) المعروف أيضا في بلده الأصلي باسم ساك سورين، قدمته السلطات التايلندية إلى سريلانكا في عام 2001.



لكن تايلند دعت إلى عودته في عام 2022 بعد مزاعم بتعرضه للإهمال وسوء المعاملة في معبد بوذي في جنوب سريلانكا، حيث كان يعيش.



كان الفيل يعيش معاناة شديدة، وكان جسمه مغطى بخراجات، عندما وضعت الحكومة السريلانكية يدها عليه، وسحبت من المعبد الحق في رعايته في نوفمبر.



وغادر الفيل البالغ وزنه اربعة اطنان امس الاول مطار كولومبو عبر طائرة متجهة إلى مدينة شيانغ ماي الواقعة غرب تايلند. وذكرت السلطات التايلندية أن تكلفة إعادته بلغت 700 ألف دولار.



ورافق الفيل داخل الطائرة أربعة معالجين تايلنديين وحارس سريلانكي. وركبت كاميرتا مراقبة لرصد صحة الحيوان.