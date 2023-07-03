تدرس وزارة الداخلية السورية إمكانية إصدار جواز سفر إلكتروني خلال مدة أقصاها شهر.



ونقل موقع «هاشتاغ سورية» المحلي عن مصادر في إدارة الهجرة والجوازات، أن «سبب إيقاف العمل بإصدار جوازات السفر الداخلية يعود إلى نقص الورق اللازم للطباعة، في حين تستمر وزارة الداخلية بإصدار جوازات السفر الخارجية».



وتوقفت المنصة الإلكترونية في مايو الماضي عن إصدار جواز السفر بشكل فوري «خلال يوم واحد» أو مستعجل «خلال أسبوع»، ورغم عودتها للعمل فإن الحجز للدورين مازال غير ممكن، بحسب الموقع.



ويعد جواز السفر السوري، بحسب الأرقام الرسمية السورية، ثاني أغلى جواز سفر في العالم، بحسب تقرير نشرته شبكة CNN الأميركية في مايو 2022.