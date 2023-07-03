أثار قرار إيلون ماسك، مالك تويتر، التقيد المؤقت بعدد التغريدات الممكن قراءتها، استياء لدى مستخدمي «العصفور الأزرق»، الذين باتت إمكانية ولوجهم الى الموقع محددة بحسب نوع الحساب. وأعلن ماسك أن المنصة ستحدد عدد التغريدات التي يمكن للحسابات الموثقة قراءتها بـ 6000 يوميا، و600 للحسابات غير الموثقة و300 للحسابات الجديدة غير الموثقة، مبررا خطوته بـ «كبح الاستخدام المكثف الذي تقوم به أطراف ثالثة لبيانات الشبكة الاجتماعية، لاسيما لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي». وبعد ردود الأفعال المنتقدة لقراره، نشر ماسك تعليقا على تغريدته التي نشر خلالها إعلانه، قال مدافعا عن القرار «ما يثير السخرية أن هذا البوست حقق مشاهدات قياسية».



وكتب أحد المنتقدين «تويتر هو عائلتي لماذا تريد حرماني من عائلتي؟». وغرد آخر مدافعا عن القرار بسخرية، قائلا «إذا كنت تنشر 600 تغريدة في اليوم فأنت تحتاج إلى عمل». ورغم إعلان الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة المنصة في تغريدة أخرى سيتم «قريبا» رفع السقف إلى 8000 و800 و400 تغريدة على التوالي حسب نوع الحساب، إلا أن القرار لم يعجب المتابعين، حيث نشر أحدهم صورة لشاهدة قبر عليها صورة الطائر الأزرق، في اشارة ربما إلى أن القرار سيؤدي إلى انتهاء المنصة. وقال مغرد آخر «إنك تريد من الجميع الاشتراك بتويتر الأزرق (المدفوع) أنت غريب». وهاجم القرار متسائلا «لماذا يتم الحد من قدرة المشتركين الذين يدفعون لقاء اشتراكهم.. هذا قرار خاطئ». وسخر أحد المتابعين من التوجه الجديد وكتب «قل انك تريد من الجميع أن يدفعوا.. لا داعي لكل هذا الكلام». وكان ماسك برر قراره في تغريدة أخرى قائلا إن هدفه «كبح المستويات القصوى من جمع البيانات والتلاعب بالنظام». وكان قد أعلن الجمعة أنه لن يكون من الممكن قراءة التغريدات من دون ربط الاتصال وتقديم معرفات. وأضاف «مئات المنظمات (ربما أكثر) تجمع البيانات من تويتر بنسق شديد، لدرجة أنها عطلت الاستخدام العادي».



ومن خلال الحد من عدد التغريدات التي يمكن قراءتها، يسعى ماسك إلى منع تلك المنظمات من جمع كميات هائلة من البيانات المستخدمة خصوصا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، لتطوير نموذج توليدي قادر على الاستجابة بطريقة تشبه الإنسان، على الشركات «تدريب» البرامج من خلال إعطائها أمثلة للمحادثات.



وشدد إيلون ماسك على أن «جميع الشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي تقريبا من الشركات الناشئة إلى أكبر المجموعات في العالم تجمع كميات كبيرة من البيانات».