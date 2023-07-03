حثت جمعية المهندسين الكويتية الجهات المعنية في وزارة الأشغال العامة على متابعة إزاحة الرمال عن طريقي مزارع الوفرة والسالمي وغيرهما من الطرق، مؤكدة انه آن الأوان لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي تتفاقم سنويا وتتسبب بحوادث سير كثيرة تؤدي الى خسائر جسيمة في الممتلكات والأرواح في أحيان كثيرة.

وقال أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي: إن الحديث عن مشاكل تراكم الرمال على طريقي مزارع الوفرة والسالمي يتكرر سنويا في مواسم هبوب الرياح، لافتا الى خطورة المرور على الطرق وغياب الصيانة وترحيل الرمال خلال الفترة الماضية.

وأضاف العتيبي: إن المشكلة تتكرر كل عام جراء تراكم الرمال وندعو الى اتخاذ الاجراءات الفنية الممكنة سنويا، مشيرا الى ضرورة دراسة أسباب تراكم الرمال المتكرر ووضع حلول هندسية دائمة.

وأشار إلى إجراءات عاجلة يمكن أن تسهم في الحد من الخسائر مثل إزالة الحواجز الخرسانية الفاصلة بين اتجاهي الطريق ووضع مصدات جانبية، لافتا إلى الحرص على مواصلة المطالبة بحل هذه المشكلة لتوافر الإمكانيات المادية والبشرية لدى الدولة ولدينا منظومة عمل بيئي - هندسي قادرة على إنجاز هذه المهمة والقضاء على المشكلة نهائيا.