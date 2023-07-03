عاطف رمضان

أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة تجري حاليا تحديثا لبيانات البطاقات التموينية لتعديل بيانات جنسيات الأشخاص المستحقين المضافين.



وقالت المصادر إنه ضمن النظام القديم كانت الجنسية غير معروفة بالنسبة للأشخاص المستحقين للتموين وفق القانون.



هذا وأعلنت «التجارة» عن تحديث بيانات البطاقة التموينية، مشيرة الى أن المستفيدين وفي حال نقص عدد الأفراد في بطاقتهم عليهم مراجعة مراكز الرقابة التجارية التابعة لمناطقهم لتعديل البيانات مصطحبين معهم البطاقات المدنية الاصلية، موضحة أن التحديث سيكون خلال شهر يوليو الجاري.