وجه أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشة سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قال في مقدمة السؤال الأول، لقد تفاجأ المواطنون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بقيام عدد من المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة وبعض مراكز البيع والمحال التجارية برفع أسعار المنتجات والسلع والبضائع دون اعلان مسبق ومن دون تقديم أسباب واضحة ومبررة لذلك الرفع، لا سيما مع ثبات أسعار المكونات التي تدخل في تلك المنتجات وكذا ثبات أسعار الوقود المدعوم من الدولة.

ولم يتوقف الأمر عند حدود أسعار السلع والمنتجات، بل تجاوزها الى رفع أسعار التوصيل الى العملاء والمستهلكين، بالمخالفة لقرار وزارة التجارة الذي حدد كلفة التوصيل داخل المنطقة السكنية الواحدة بـ250 فلسا وخارج المنطقة بـ500 فلس.



جاءت هذه الارتفاعات عقب تداول اخبار غير مؤكدة عن مقترح لزيادة الرواتب لنحو 318.964 موظفا بكلفة اجمالية تقدر بـ 861.753.000 مليون دينار سنويا، ومنح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية الذين لم يتقرر لهم اي بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية مكافأة مالية شهرية بواقع «100» دينار لتصبح بواقع «150» دينارا، يستفيد منها 90.176 ألف موظف بكلفة تقدر بـ 54.105.600 مليون دينار سنويا.



إن هذا الاقتران والتزامن بين ما اثير عرضا ومنسوبا الى مصادر عن زيادة الرواتب ورفع أسعار السلع والخدمات يؤكد ان النية مبيتة لدى البعض لرفع الأسعار والاستيلاء على أي زيادات في الرواتب قبل حتى ان تصدر في شأنها قرارات رسمية، وهو منحى خطير ولا يمكن القبول به.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



- هل لاحظت الوزارة قيام عدد من مطاعم الوجبات السريعة والمحال التجارية برفع أسعار المنتجات والسلع، فضلا عن رفع كلفة توصيل طلباتها الى العملاء والمستهلكين خلال عطلة عيد الأضحى؟ اذا كان الرد بالإيجاب يرجى تزويدي بقائمة بتلك المطاعم ومراكز البيع مع أسماء أصحاب التراخيص التجارية؟



- هل هناك أي سند قانوني او لائحي لقيام المطاعم ومراكز البيع والمحال التجارية برفع أسعار منتجاتها بشكل منفرد ودون اعلان مسبق؟ وما الآلية المقررة قانونا في حال أراد المزود رفع سعر السلعة او المنتج في غير الحالات التي يقتضيها اعمال قاعدة «العرض والطلب»؟ مع تزويدي بنسخة من قانون وزارة التجارة ولائحته التنفيذية والقرارات واللوائح ذات الصلة.



- هل اتخذت وزارة التجارة أي إجراءات تجاه الزيادات الأخيرة في الأسعار والجهات التي قامت بالفعل بزيادة أسعار منتجاتها؟ إذا كان الرد بالإيجاب، يرجى بيان تلك الإجراءات بشكل واضح ومفصل، وإذا كان الرد بالسلب، لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للصلاحيات والسلطات المخولة للوزارة؟



- هل أجرت الوزارة أي دراسات او بحوث بشأن المستويات السعرية للمنتجات والسلع مقارنة بنظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وإذا كان الرد بالإيجاب، ما الذي توصلت اليه الدراسات بشأن مستوى أسعار تلك السلع في الكويت مقارنة بباقي دول الخليج؟ وهل كان هناك ما يستدعي الرفع؟ مع تزويدي باي دراسات او بحوث أجرتها الوزارة بهذا الخصوص.



- هل يمنح القانون رقم (10) لسنة 1979 في شان الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وقانون حماية المستهلك رقم (39) لسنة 2014 وزارة التجارة السلطات والصلاحيات اللازمة للتصدي لحالات رفع الأسعار غير المبررة كما في الحالة المشار اليها ام لا؟ وهل ترى الوزارة ان هناك حاجة لتعديل أي من القانونين او كليهما؟ وما الاقتراحات التي تراها لازمة بهذا الشأن؟



وقال الطشة في مقدمة السؤال الثاني، إن زيادة التضخم في الكويت خلال العام الجاري (2023) أدت إلى ارتفاع ملحوظ في اسعار المنتجات الغذائية الاساسية، وتشير التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الى ان معدل التضخم في الكويت هو الاعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتبين ان التضخم زاد خلال العامين الاخيرين بشكل كبير، ووفقا لتلك التقارير حلت الكويت في المركز الاول كأكثر الدول الخليجية غلاء للمعيشة وذلك بعد ان وصل معدل التضخم فيها على اساس سنوي الى أكثر من 3 في المئة بقليل.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



- كم بلغت نسب الارتفاع في أسعار مجموعات السلع الغذائية والاستهلاكية خلال النصف الأول من العام الجاري (2023)؟ وما أبرز أسباب تلك الارتفاعات؟ مع بيان معدلات الزيادة في تلك المجموعات مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها.

- كم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة (إدارة حماية المستهلك) من المستهلكين بشأن الزيادات غير المصرح بها لزيادة أسعار السلع والمنتجات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاهها؟



- ما الدور الذي تقوم به وزارة التجارة في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وما آلية الرقابة؟ مع تزويدي بالقرارات الوزارية واللوائح والتعميمات الصادرة بهذا الخصوص.



- هل ألغت الوزارة أو أوقفت العمل بالقرار رقم (67) لسنة 2020 في شأن تثبيت الأسعار؟ وما توجه الوزارة تجاهه خلال الفترة المقبلة؟