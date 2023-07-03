في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية ميدانيا وبناء على توجيهات مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة.

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بتنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة ضمن حملة «ديرتنا تستاهل» التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وأكد المطيري قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن تحرير 165 مخالفة نظافة عامة بالإضافة الى رفع 103 سيارات وقوارب مهملة وبقالات وحاويات سكراب بالإضافة الى وضع 189 ملصقا لسيارة وقارب مهملين وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة.

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الصدد عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.