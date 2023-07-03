ولي العهد استقبل رئيس الوزراء والخالد والفهد والكندري

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح اليوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.