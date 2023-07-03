أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية السماح بصيد أسماك الميد بالمياه الإقليمية الكويتية بدءا من يوليو الجاري حتى 30 نوفمبر المقبل عدا منطقة جون الكويت والأميال الثلاثة من السواحل وحول الجزر الكويتية.

وقال نائب المدير العام للثروة السمكية محسن المطيري لـ «كونا»، إنه يستثنى من ذلك الجزء الشرقي ضمن الأميال الثلاثة من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشة جنوبا حتى رأس القيد شمالا ما لم يخالف ذلك أي قرارات أخرى.

وأضاف المطيري أنه يستثنى أيضا الصيد حول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهة داخل منطقة الأميال الثلاثة من سواحل هذه الجزر، لافتا إلى حظر صيد الميد وتداوله في غير موسم الصيد، مؤكدا ضرورة تطبيق عدد من الشروط والضوابط عند صيد أسماك الميد في المناطق المستثناة منها الحصول على تصريح موسمي بصيد أسماك الميد فيها من الإدارة المختصة بالهيئة.

وأوضح أنه تم تحديد وقت الصيد ليكون من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء، مضيفا أن للهيئة الحق في سحب تصريح الصيد حال ارتكاب أي مخالفة.

ودعا المطيري الجميع إلى الالتزام بالضوابط والقوانين، مشددا على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق عليه العقوبات بقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية.