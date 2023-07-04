يخوض الإسباني كارلوس ألكاراز بطولة ويمبلدون وهو في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب، على غرار الپولندية إيغا شفيونتيك المرشحة القوية لإحراز لقبها الأول على العشب الانجليزي.



ولم تطرأ تغييرات على تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل الصادر أمس، فبقي الشاب ألكاراز، المتوج بلقب دورة كوينز، متقدما على النجم الصربي الخارق نوفاك ديوكوفيتش بفارق ثمانين نقطة، يليه الروسي دانييل مدفيديف في المركز الثالث.



ولم تشهد قائمة العشرين الأوائل أي تغيير أيضا، باستثناء صعود الأميركي تومي بول مرتبتين إلى المركز الخامس عشر، بعد بلوغه السبت نهائي دورة إيستبورن وخسارته أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الذي أصبح أول أرجنتيني يتوج على العشب منذ 1995، لكنه بقي في المركز التاسع عشر رغم إحرازه 205 نقاط.



ولدى السيدات، عادت الأميركية ماديسون كيز إلى نادي العشرين الأوليات، بعد إحرازها السبت لقب دورة إيستبورن. وبتتويجها السابع في مسيرتها والأول في 2023، ارتقت كيز سبعة مراكز وأصبحت ثامنة عشرة.



ولاتزال الپولندية شفيونتيك، بطلة رولان غاروس، متقدمة على البيلاروسية أرينا سابالينكا بفارق نحو 900 نقطة.



وبقيت التونسية أنس جابر في المركز السادس برصيد 3547 نقطة.