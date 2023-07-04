يخطط كيفين برينس بواتينغ خلال الأسبوعين المقبلين لاتخاذ قراره النهائي فيما يتعلق بمواصلة مسيرته كلاعب أو الاعتزال، وذلك عقب نهاية تعاقده مع فريق هيرتا برلين، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).



وبدأ بواتينغ، المولود في برلين، مسيرته الاحترافية في 2005 في هيرتا برلين وعاد للفريق في عام 2021 - بعد أن لعب لعدة أندية منها توتنهام وميلان وفيورنتينا وبرشلونة، وشالكه وآينتراخت فرانكفورت.



ونادرا ما لعب بواتينغ (36 عاما) في الموسم المنقضي بسبب الإصابات، ولكنه كان قائدا للفريق.



وهناك شائعات تفيد بأن اللاعب الغاني الدولي السابق، قد يواصل اللعب خارج ألمانيا، أو قد يظل في هيرتا في وظيفة خارج الملعب.



وقال بواتينغ قبل انطلاق منافسات يورو 2024 في ألمانيا، حيث إنه يعمل كسفير لبرلين، إنه سيعلن عن قراره خلال الأسبوعين المقبلين.



وقال: «يجب أن أرى ما هو الأفضل بالنسبة لي، ما الذي يمكن لجسدي أن يقدمه. ما زلت في مرحلة حيث أفكر كيف ستسير الأمور».



وأضاف: «كانت أسابيع وأشهر صعبة بعد الهبوط. لذلك قلت لجميع الجهات أنني بحاجة للراحة، إجازة قصيرة. ولكن القرار سأتخذه خلال الأسبوعين المقبلين، وبعد ذلك سأعلن عنه».