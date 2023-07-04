انسحب الأسترالي نيك كيريوس من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، لإصابة في معصمه، بعد سنة على حلوله في مركز الوصافة.



كتب اللاعب البالغ 28 عاما في حسابه على موقع انستغرام «أنا حزين جدا لإعلان غيابي عن ويمبلدون هذه السنة».



وشرح انه تعرض للإصابة خلال محاولاته اليائسة لخوض دورة مايوركا الإسبانية في الأسبوع الماضي، حيث كان يحاول التعافي أيضا من جراحة في ركبته اليسرى أجبرته على خوض مباراة يتيمة في 2023، خسرها أمام الصيني وو ييبينغ في دورة شتوتغارت الألمانية الشهر الماضي.



وتابع اللاعب المشاغب: «حاولت جاهدا أن أكون جاهزا بعد جراحتي لخوض منافسات ويمبلدون مجددا. خلال عودتي، عانيت من آلام في معصمي في مايوركا».