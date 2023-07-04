أسامة أبوالسعود



أشاد مدير مركز تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عبدالله الشريكة بما حققه المركز من جهود في التوعية والتوجيه خلال العام الماضي حيث بلغ عدد تلك المحاضرات والندوات 618 مادة توعوية.



وأكد د.الشريكة أن هذه الإنجازات تمت بجهود إخواني في مركز تعزيز الوسطية، حيث قدم المركز 618 مادة توعوية توجيهية عام 2022، وهو رقم كبير جدا ولله الحمد والفضل والمنة.



وتنوعت تلك الفعاليات بين محاضرات ودورات وورش عمل وحلقات نقاشية وبرامج تلفزيونية وإذاعية استفاد منها عدد كبير من الشباب والناشئة ومختلف الأعمار من الرجال والنساء.