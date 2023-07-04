نشبت مناوشات بين الشرطة الاسرائيلية وآلاف المحتجين المناهضين للحكومة في مطار بن غوريون امس، وحاولت منعهم من إغلاق الطريق المؤدي لصالة بالمطار تتعامل مع معظم الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.



وتمكن العشرات من الحشد المعترض على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتنفيذ تعديلات قضائية من دخول صالة الوصول بالمطار وهم يرقصون ويهتفون في مكبرات للصوت «ديموقراطية». وتمكن أفراد من الشرطة في النهاية من اصطحابهم للخارج.



وامتلأ الرصيف خارج الصالة بمتظاهرين يحملون الأعلام وينفخون الأبواق ويقرعون الطبول. وكونت الشرطة طوقا على الطريق بينما مرت سيارات الركاب والحافلات ببطء.



وفي وقت سابق، أغلق المتظاهرون لفترة وجيزة سبل الوصول إلى ميناء بحري إسرائيلي رئيسي.



وتعهدت الشرطة بمنع تعطل العمل في مطار بن غوريون، وقال متحدث باسم هيئة المطارات إنه لم تحدث أي تأخيرات غير عادية في الرحلات. واعتقلت السلطات أربعة من المحتجين.



ودعا إخطار تم تداوله عبر الإنترنت المتظاهرين إلى الوصول لمطار بن غوريون حاملين حقائب وجوازات سفر، كخدعة لتجاوز مئات من رجال الشرطة المنتشرين لتعزيز الإجراءات الأمنية.



وقال متحدث باسم مطار بن غوريون إن المطار متوسط الحجم يتعامل مع 90 ألف مسافر يوميا في يوليو. وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن أي محاولة لشل الحركة في المطار ستشكل «ضررا على الأمن القومي».