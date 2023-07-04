عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف اسامة السلطان عن إزالة جميع المخالفات الخاصة بالشموع والدفايات عن طريق الإدارة المكلفة بتشغيل مبنى الوزارة وذلك التزاما بإجراءات واشتراطات الامن والسلامة.



وقال السلطان في تعميم اصدره لقطاعات الوزارة، وتلقت «الأنباء» نسخة منه «يرجى الايعاز لجميع موظفي القطاعات لديكم بالالتزام التام بجميع الإجراءات المتعلقة بالامن والسلامة وتعليمات الإدارة العامة للإطفاء بخصوص الوقاية من أي عناصر ومسببات اشعال الحرائق».



وأوضح أن مثل هذه الإجراءات تشمل على سبيل المثال وليس الحصر: عدم التدخين في المبنى وخصوصا درج السلم منعا تاما، عدم استخدام البخور والشموع داخل مكاتب الموظفين، عدم استخدام الدفايات في مكاتب الموظفين المغلقة او المفتوحة، عدم ترك السيارات داخل مواقف السيارات بعد انتهاء الدوام الرسمي وفي حال وجود عطل يجب إبلاغ إدارة المبنى لاتخاذ اللازم بشأنه، بالإضافة إلى عدم تداول كروت دخول المبنى مع الزملاء ومراجعي المبنى.



وفيما يتعلق بالإجراء الأخير، قال ان ذلك راجع إلى أن الموظف مسؤول مسؤولية تامة عن كرت الدخول الخاص به في حال عدم الالتزام، داعيا في حال فقدان الكرت إلى سرعة التوجه للإدارة المكلفة بتشغيل المبنى للإبلاغ عن فقدانه لاتخاذ اللازم بشأنه.



وأوضح السلطان أنه سيتم في نهاية الأسبوع إزالة جميع المخالفات الخاصة بالشموع والدفايات عن طريق الإدارة المكلفة بتشغيل المبنى ودون تحمل أي مسؤولية تجاه ذلك.