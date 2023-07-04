عاطف رمضان



قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وعضو لجنة العزاب أحمد الشمري ان فرق الضبطية القضائية تستعد لاستئناف حملة قطع التيار الكهربائي عن العزاب في محافظات الكويت بالتنسيق مع لجنة التصدي لظاهرة العزاب. واضاف الشمري في تصريح لـ «الأنباء» ان وزارة الكهرباء عضو رئيسي في اللجنة التي تم تشكيلها عام 2019 ولاقت حملاتها نجاحات خلال السنوات الماضية.



وأكد الشمري انه في شهر يونيو الماضي تجاوزت حصيلة المخالفات 90 محضر ضبط واثبات حالة وهو رقم قياسي خلال شهر واحد تم خلاله ضبط التعديات على شبكة الكهرباء والماء في عموم القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسكن الخاص. واشار الى انه بلغت حصيلة الشهر الجاري حتى اليوم 6 محاضر ضبط مخالفة واثبات حالة، داعيا الجميع الى التعاون والانتباه الى شؤون عقاراتهم خاصة التي يقطنها العزاب، لأن فرق الضبطية القضائية تستهدف التنسيق مع اللجنة قطع التيار الكهربائي عن بيوت الصفيح والعشوائيات التي يوجد بها امداد للطاقة الطاقة الكهربائية بصورة مخالفة مما يشكل خطرا على سلامة الشبكة وقاطني تلك العقارات. وشدد على أن هناك عقوبات رادعة تجاه المستثمرين الوافدين تصل الى الإبعاد في حال ضبط اللجنة أكثر من عقار يديره المستثمر الوافد الى جانب وجود غرامات مالية مغلظة من الهيئة العامة للبيئة قد تصل الى 50 ألف دينار لعقارات العزاب.



وقال الشمري: لن نتهاون في ضبط التعديات ولا توجد لدينا استثناءات لضبط تلك التعديات والمخالفات، والقانون يطبق على الجميع.