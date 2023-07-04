بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الأحمدي خلال اجتماعها امس بالموافقة على طلب وزارة المالية نقل تبعية الموقع المخصص للبلدية والموصوف بمركز الفنطاس الخدمي الترفيهي بمنطقة العقيلة قطعة 5 لصالح وزارة المالية للسداد العيني لعجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وقال المقرر نصار العازمي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة ان الموافقة مشروطة بتقديم دراسات لاحقة مع اعادة النظر في النسب والأنشطة والتنسيق مع وزارة المالية، لافتا الى الموافقة على الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم واعداد المستندات التعاقدية والاشراف على التنفيذ والصيانة لنظم صرف الأمطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية للكويت بخصوص تخصيص مواقع قنوات مائية ووصلات ربط التجميع وتصريف مياه الأمطار للحلول المقترحة بمنطقة الشعيبة شريطة عدم تعارض مواقع القنوات المائية والمواصلات والمجمعات السكنية للعمال.



وذكر العازمي ان اللجنة وافقت على طلب تخصيص وتثبيت وتسليم محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة جنوب علي صباح السالم، ام الهيمان. وأحالت كتاب وزارة الأشغال العامة بشأن الممارسة الخاصة بأعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة الأحمدي الي الجهاز التنفيذي للدراسة، كذلك احالت اللجنة كتاب وزارة الأشغال العامة بشأن الممارسة الخاصة بأعمال الصيانة المتكاملة للطرق السريعة والجسور والتقاطعات وشبكات صرف الأمطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الجنوبية.



وبين ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء نقل محطة تحويل كهرباء ثانوية رقم 25 بمنطقة أبو فطيرة قطعة رقم 5 بمحافظة مبارك الكبير، كما تمت الموافقة على كتاب وزارة الداخلية بشأن استحداث شارع يربط الشارع رقم 3 بشارع 5 بمنطقة هدية.