عاطف رمضان

أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة تجري حاليا تحديثا لبيانات البطاقات التموينية لتعديل بيانات جنسيات الأشخاص المستحقين المضافين.



وقالت المصادر إنه ضمن النظام القديم كانت الجنسية غير معروفة بالنسبة للأشخاص المستحقين للتموين وفق القانون.



هذا، وأعلنت «التجارة» عن تحديث بيانات البطاقة التموينية، مشيرة الى أن المستـــفيدين وفي حال نـــقص عدد الأفراد في بطاقتهم علـــيهم مراجـــعة مـــراكز الـــرقابة التجارية التابعـــة لمناطقهم لتـــعديل البيانات مصطحبين معــهم البــــطاقات المدنية الأصلية، موضحة أن التحديث سيكون خلال شهر يوليو الجاري.