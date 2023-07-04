استقبلت شركة الخطوط الجوية الكويتية رحلات الحجاج القادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة في مبنى الركاب رقم 4، حيث نقلت الخطوط الجوية الكويتية نحو 3500 حاج من وإلى الكويت على متن 30 رحلة، هذا وقدمت الشركة الهدايا التذكارية لحجاج بيت الله الحرام، لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وعلى هامش الاستقبال، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي: يشرفنا أن نستقبل حجاج بيت الله الحرام على رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج، حيث إن استقبال «الكويتية» للحجاج يأتي ضمن حرص الشركة الدائم على الاهتمام بتقديم كل وسائل الراحة لهم خلال وصولهم سالمين غانمين إلى أرض الوطن. وأضاف رزوقي: نثمن دور كل الجهات المعنية وأخص بالذكر مدير الإدارة العامة للطيران المدني م.عماد الجلوي على جهودهم الدؤوبة في توفير المرونة والانسيابية للحجاج الكرام، حيث أنهى جميع الحجاج اجراءات ختم جوازات السفر بأقل من 10 دقائق وهذا إن دل فإنه يدل على المهنية والدقة التي تتبعها الخطوط الجوية الكويتية في نقل الراكب من وإلى وجهته. وتابع: كعادتها السنوية استعدت الخطوط الجوية الكويتية بشكل جيد لموسم الحج، حيث تقوم الشركة بتشكيل لجنة دائمة خاصة بالحج والعمرة مكونة من أهم قطاعات الشركة، وتعمل اللجنة على متابعة رحلات الحج والعمرة بشكل دائم طوال العام، للعمل على تقديم أفضل تجربة لخدمة الحجاج المسافرين على متن طائرات الناقل الوطني وتلبية جميع احتياجات ومتطلبات عملائها. من جانبه، تقدم مدير الإدارة العامة للطيران المدني م.عماد الجلوي بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى كل الجهات المعنية في مطار الكويت الدولي على جهودهم الحثيثة ودورهم الفعال في خدمة حجاج بيت الله الحرام سواء في المغادرة أو الوصول والسعي وراء تذليل جميع العقبات امامهم من اجراءات ميسرة وبسيطة.