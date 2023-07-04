أعلنت البنوك الأميركية الكبرى، عن زيادة توزيعات الأرباح، وذلك في أعقاب صدور نتائج اختبارات الإجهاد التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال «جيه بي مورجان» إنه يخطط لرفع توزيعات الأرباح إلى 1.05 دولار للسهم، من دولار واحد فقط للسهم، خلال الربع الثالث، وبشرط موافقة مجلس الإدارة.



وذكر «جيمي ديمون» الرئيس التنفيذي للبنك في بيان، إن اختبارات الإجهاد تظهر أن البنوك تتمتع بالمرونة - حتى مع تحمل الصدمات الشديدة - وتستمر في العمل كركيزة قوة للنظام المالي والاقتصاد الأوسع.



فيما أعلن بنك «مورجان ستانلي» عن زيادة توزيعات الأرباح ربع السنوية إلى 85 سنتا للسهم من 77.5 سنتا للسهم، بدءا من توزيعات الربع الثالث، وقال البنك أيضا إن مجلس إدارته أعاد المصادقة على إعادة شراء أسهم على مدار سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار، بدءا من الربع الثالث.



وقال مصرف «ويلز فارجو» إنه سيزيد توزيعات أرباحه إلى 35 سنتا للسهم، من 30 سنتا للسهم، بشرط موافقة مجلس الإدارة، وأكد البنك في بيانه أن لديه القدرة على إجراء إعادة شراء للأسهم، والتي ستقيم بشكل روتيني كجزء من إطار كفاية رأس المال الداخلي الذي يأخذ في الاعتبار ظروف السوق الحالية، والتغييرات المحتملة على متطلبات رأس المال، وعوامل الخطر الأخرى.



وقرر «جولدمان ساكس» زيادة توزيعات أرباحه إلى 2.75 دولار للسهم من 2.50 دولار للسهم، بدءا من 1 يوليو، فيما كشف «سيتي جروب» عن موافقة مجلس إدارته على زيادة توزيعات الأرباح الفصلية إلى 53 سنتا للسهم من 51 سنتا للربع الثالث أيضا.