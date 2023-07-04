

طارق عرابي



كشفت إحصائية حديثة أصدرتها إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة عن تحرير 370 مخالفة تراخيص تجارية خلال الاشهر الأربعة الماضية من العام الحالي، وتحرير 1077 محضر ضبط، بالإضافة إلى إغلاق 219 محلا تجاريا لمخالفتها أنظمة وقرارات وزارة التجارة والصناعة، حيث تأتي هذه الإحصائية نتيجة للدور الذي يقوم به مفتشو الرقابة التجارية على الاسواق والمحلات التجارية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وأظهرت البيانات الاحصائية التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، استحواذ شهر يناير الماضي على الحصة الاكبر من مخالفات التراخيص التجارية ومحاضر الضبط والإغلاقات بإجمالي 637 مخالفة ومحضر ضبط وإغلاق، بواقع 131 مخالفة، و389 محضر ضبط و117 إغلاقا، تلاه شهر مارس بإجمالي 480 مخالفة ومحضر ضبط وإغلاق بواقع 112 مخالفة، و312 محضر ضبط و56 إغلاقا. أما أقل نسبة مخالفات ومحاضر ضبط وإغلاقات، فقد كانت في شهر ابريل الماضي الذي شهد انخفاضا ملحوظا في عدد المخالفات ومحاضر الضبط والإغلاقات، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 196 محضرا ومخالفة وإغلاق، بواقع 55 مخالفة، و126 محضر ضبط و15 إغلاقا، بينما شهد شهر فبراير ثاني أقل مخالفات بإجمالي 353 مخالفة ومحضر ضبط وإغلاق، بواقع 72 مخالفة ترخيص، و250 محضر ضبط و31 إغلاقا لمحلات ومنشآت مخالفة.



على الصعيد نفسه، كشفت الاحصائية عن إعادة فتح 200 محل سبق لإدارة الرقابة التجارية إغلاقها لمخالفتها للقوانين التجارية، وذلك بعد قيام تلك المحلات بتصحيح المخالفة ودفع الغرامات اللازمة، حيث شهد شهر يناير الماضي أكبر عدد لفتح المحلات المخالفة بواقع 68 محلا تلاه شهر مارس بواقع 51 محلا ثم شهر فبراير بواقع 45 محلا، فيما شهد شهر فبراير أقل عدد من المحلات المفتوحة بواقع 36 محلا.



كما بينت الاحصائية أن إدارة الرقابة التجارية تلقت خلال الاشهر الاربعة الماضية 3173 شكوى قامت بالتعامل معها بالشكل القانوني المناسب، حيث تركزت أغلب الشكاوى في شهر يناير الماضي الذي شهد 943 شكوى، تلاه شهر مارس بعدد 910 شكاوى، ثم شهر ابريل بعدد 873 شكوى، وأخيرا شهر فبراير بعدد 647 شكوى.



وفي سياق متصل، دعت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين للتقدم بأي بلاغات أو شكاوى فيما يتعلق بالأسعار وأي مخالفات تجارية أخرى عبر تطبيق سهل، مؤكدة أنه بتوجيهات من وزير التجارة محمد العيبان تعمل فرق الرقابة بشكل مستمر في كشفها وجولاتها التفتيشية على الأسواق ومختلف السلع.